Am Ende fehlt die Kraft

HANDBALL Trotz Steigerung verliert HSG Wetzlar in Lemgo

Es ist gerade einmal drei Monate her, da hatte die HSG Wetzlar satte 13 Punkte Vorsprung auf den TBV Lemgo. Gestern Abend zogen die Ostwestfalen in der Tabelle der Handball-Bundesliga gleich. In eigener Halle setzte sich der zweifache Deutsche Meister mit 30:27 (15:16) gegen die Grün-Weißen durch.

