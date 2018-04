André Böttner hat die A-Lizenz

André Böttner, der in der Saison 2013/14 den FC Cleeberg in der Männer-Gruppenliga sowie die TSG Wörsdorf ab der Saison 2014 in der Gruppenliga Wiesbaden gecoacht hat, übernimmt bis Saisonende die Trainingsleitung.

Der 32-Jährige bringt die A-Lizenz mit, die der Frauenfußball-Zweitligist innerhalb einer Frist von 20 Werktagen vorlegen musste. „André hat bereits in der vergangenen Woche das Training begleitet. Wir sind froh, dass wir ihn so kurzfristig verpflichten konnten und damit auch die Frist eingehalten haben“, so der Sportliche Leiter Tufan Yener über die Personalie. (kio)