Auf den Spuren der HSG Wetzlar

Rollstuhlbasketball Der RSV Lahn-Dill will in Madrid sein Ticket zum Final Four nach Hamburg lösen

Wetzlar In Hamburg waren sie gerade erst. In der Nacht zu Montag ist Rollstuhlbasketball-Bundesligist RSV Lahn-Dill von seinem letzten Hauptrundenspiel aus der Hansestadt zurückgekehrt. Anfang Mai wollen die Wetzlarer aber wieder in die Metropole an der Elbe.

Copyright © mittelhessen.de 2018