Von Alexander Fischer

Aufgepimpt zu neuen Ufern

Fußball Zum Trainingsstart kommt der Regionalliga-Achte als TSV Steinbach Haiger daher

Haiger Neuer Name, neues Logo, neue Ziele, neues Personal, neue Motivation: 30 Tage nach dem Gewinn des Hessenpokals geht der TSV Steinbach zwar nicht völlig verändert, aber zumindest merklich aufgepimpt in seine vierte Spielzeit in der Fußball-Regionalliga Südwest.

Copyright © mittelhessen.de 2018