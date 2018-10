Von Marcus Richter

BC grüßt von der Tabellenspitze

Basketball Marburg erwartet Bad Aibling

Marburg Am Mittwoch bestreitet der BC Marburg sein erstes Heimspiel der neuen Saison in der Basketball-Bundesliga der Damen. Zu Gast sind ab 17.30 Uhr in der Gaßmann-Halle die Bad Aibling Fireballs.

Copyright © mittelhessen.de 2018