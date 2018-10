Bicken trudelt ans Tabellenende

Hessenliga

SV Buchonia Flieden – SC Waldgirmes 2:2 (2:2): Gleich sieben Neue hatte der Fliedener Interimstrainer Sascha Gies im Vergleich zur Formation der Vorwoche aufs Feld geschickt. Das durchrotierte Ensemble des Kellerkinds zerriss sich in der Anfangsviertelstunde förmlich. Und die Buchonen setzten nach nur 52 Sekunden Spieldauer das erste deutliche Ausrufezeichen. Nach Taras Zaviiskyis schöner Flanke gelangte der Ball zu Andreas Drews, dem Co-Interimstrainer der Osthessen, und dieser jagte ihn per herrlichem Seitfallzieher zum 1:0 ins SC-Tor. Die Gäste wirkten in den ersten 15 Minuten fahrig. Sie hatten großes Glück, dass Zaviiskyi (5.) und Marc Götze (14.) mit ihren Hochkarätern nicht auf mindestens 2:0 stellten. „Und das wäre so wichtig für meine Jungs gewesen. Ihr Ehrgeiz ist trotz des Tabellenstands ungebrochen“, verriet Sascha Gies.

Der Waldgirmeser Trainer Daniyel Bulut sah sich in seinen Vorahnungen ungewollt bestätigt: „Ich hatte meinen Leuten gesagt, dass Flieden zumindest zu Beginn alles reinwerfen wird.“ Doch der Fliedener Elan nahm in dem Maße ab, wie die Gäste an Konzentration und Zweikampfintensität zulegten. Waldgirmes hatte das Kommando übernommen und glich nach 20 Minuten durch Nicolas Strack aus. Nur drei Minuten später verwandelte Tolga Duran einen Foulelfmeter zum 2:1 für den SC. Dieser wies nun bis zur Pause viel Ballbesitz auf, aber auch wenig Präzision beim Spiel in die Tiefe. „Und wie aus dem Nichts kassieren wir dann 120 Sekunden vor der Pause noch das 2:2“, mäkelte Bulut. Fabian Schaub flankte von der Grundlinie nach innen, SC-Keeper Fabian Grutza „klebte“ auf der Linie und Taras Zaviiskyi schob locker ein. Es waren 45 Minuten mit hohem Unterhaltungswert auf einem tiefen, aber gut bespielbaren Geläuf.

„Nach dem Seitenwechsel war das nicht mehr so attraktiv, eher ein bisschen komisch, weil es kaum mehr Chancen gab, aber der Einsatz auf beiden Seiten enorm hoch blieb“, beobachtete Sascha Gies. Seine Schützlinge verbuchten noch die eine oder andere Halbchance und für Waldgirmes stand nicht mehr zu Buche, als ein Schuss Nicolas Stracks, den Fliedens Torhüter Florian Wess meisterte (66.). Mit großem Beifall begrüßten die Gästeanhänger schließlich SC-Kapitän Dennis Lang, der nach dreimonatiger Verletzungspause ein erstes, kurzes Comeback als „Joker“, feiern durfte. „Wir nehmen den Punkt gerne mit. Man darf auch schließlich nicht vergessen, dass wir seit geraumer Zeit erhebliche Personalprobleme haben und dass der immer tiefer werdende Boden heute wirklich Kraft kostete“, kommentierte Daniyel Bulut.

Flieden: Wess – Bohl, Hohmann, Pfeiffer (60. Bartel), Kress, Hack – Götze, Gaul (72. Rumpeltes) – Drews, Zaviiskyi – Schaub (85. Hagemann).

Waldgirmes: Grutza – Ciraci, Schmidt, Cost, Siegel – Golafra, Schneider – Emre Duran (80. Lang), Tolga Duran, Hartmann (72. Hinz) – Strack.

Schiedsrichter: Bauer (Fritzlar) – Zuschauer: 300 – Tore: 1:0 Drews (1.), 1:1 Strack (20.), 1:2 Tolga Duran (23., Foulelfmeter), 2:2 Zaviiskyi (43.) – Gelbe Karten: Kress, Götze (Flieden) – Golafra, Schneider, Tolga Duran (Waldgirmes). (ma)

Verbandsliga Mitte

FSV Fernwald – VfB Marburg 1:1 (1:1): Es war zwar von der Tabellenkonstellation her nicht das vor der Saison erwartete Spitzenspiel der Fußball-Verbandsliga Mitte, aber der gastgebende Spitzenreiter FSV Fernwald und der bereits 15 Punkte dahinter liegende VfB Marburg demonstrierten am Samstag ihre Klasse und boten den Zuschauern vor allem nach der Pause ein abwechslungsreiches und spannendes Spiel.

„Es fällt mir schwer, zufrieden zu sein, denn bei so viel Hochkarätern musst du eigentlich gewinnen“, trauerte FSV-Coach Karl-Heinz Stete zwar den zahlreichen klaren Torchancen seines Teams nach, bilanzierte aber insgesamt eine gute Leistung seiner Mannschaft gegen einen taktisch guten Gegner.

Sein Kollege Harry Preuß lobte seine Spieler ob der „kämpferisch und läuferisch guten Vorstellung“ und hob vor allem seinen Torwart Lorenz Purbs heraus. „Er hat Rafael Szymanski zur Verzweiflung gebracht.“ Der die Liga-Torjägerliste anführende FSV-Angreifer hätte die Partie alleine entscheiden können, scheiterte aber entweder an Purbs oder an dessen leidenschaftlich verteidigenden Vorderleuten, die oft noch ein Körperteil zwischen Ball und eigenes Tor brachten.

Besser traf Arthur Besel bereits in der 17. Minute zur Marburger Führung, als sein direkter Freistoß aus ungefähr 18 Metern nicht ganz unhaltbar im FSV-Gehäuse einschlug. In der Folge verhinderte Purbs gegen Malte Simon (20.) und Szymanski (35.) mit tollen Paraden den möglichen Ausgleich. Aber auch die Schimmelreiter blieben bei verteilten Spielanteilen torgefährlich, als erst Daniel Erben einen Schuss von Johannes Burk (38.) entscheidend ins Toraus abfälschte und dann Besel (40.) eine Hereingabe von Ngolo Ouattara, der für den beim Aufwärmen verletzten Marvin Limbacher in die Anfangsformation gerückt war, am langen Pfosten nur ganz knapp verpasste. Kurz vor der Halbzeitpause schaffte Szymanski mit seinem 18. Saisontreffer doch noch den 1:1-Ausgleich (43.), als Fabian Hofmann seinen Kopfball nach Flanke von Kevin Bartheld erst hinter der Torlinie klärte.

Im zweiten Durchgang mit zahlreichen aufregenden Strafraumszenen übernahm der FSV zwar das Kommando, aber das Team von Preuß („Wir wussten, dass die Fernwalder Probleme in der Rückwärtsbewegung haben und wollten Nadelstiche setzen“) beschränkte sich nicht darauf, den einen Punkt zu sichern, sondern suchten selbst die Offensive. Aber zunächst war der Liga-Primus am Drücker, für den Felix Erben (48.) Purbs ebenso nicht überwinden konnte wie Szymanski (65.), der zunächst aussichtsreich das VfB-Tor verfehlt hatte. Auch bei Felix Erbens Schuss, den Fabian Pötzl (71.) noch abfälschte, lag die FSV-Führung in der Luft. Auf der anderen Seite prüfte Danny Fischer (76.) mit einer verunglückten Abwehraktion seinen eigenen Torwart, der das Leder reaktionsschnell übers Tor lenkte.

„In der zweiten Halbzeit hätten wir mit etwas Glück noch gewinnen können“, sah VfB-Trainer Preuß, wie erst Burk (85.) und dann Simeon Schmidt (86.) mit ihren Schüssen an FSV-Keeper Florian Säglitz scheiterten. Aber der Marburger Punktgewinn geriet noch einmal in der Nachspielzeit in Gefahr, als Szymanski eine Hereingabe von Denis Weinecker im Fünfmeterraum direkt nahm, aber Purbs erneut prächtig reagierte und seiner Mannschaft, die gegenüber der letzten 0:2-Heimniederlage gegen Langenaubach nicht wiederzuerkennen war, den einen Punkt sicherte.

Fernwald: Säglitz – Richardt, Bender, D. Erben, Fischer - Simon (65. Bluhm), Goncalves, Weinecker, F. Erben (75. Vujica), Bartheld – Szymanski.

VfB Marburg: Purbs – Pötzl, Schnitzer, Kaguah, Hofmann (46. Wellner) – Burk, S. Schmidt (90. Ebubekir), F. Schmidt, Ouattara, Besel - Günther (71. Preuss).

Schiedsrichter: Vogel (Frankfurt) – Zuschauer: 180. – Tore: 0:1 (17.) Besel, 1:1 (43.) Szymanski – Gelbe Karten: Bartheld, D. Erben (Fernwald), F. Schmidt (Marburg).

TSV Bicken – FV Biebrich 1:7 (1:4): Durch die zwölfte Saisonpleite im 16. Spiel sind die Mittenaarer am Samstag auf den letzten Tabellenplatz zurückgefallen. Vor allem in der ersten halben Stunde war das Auftreten der Blau-Weißen vor allem eines: schlicht katastrophal. Die abermals stark ersatzgeschwächten Gastgeber wirkten völlig verunsichert und überfordert. Acht Minuten waren absolviert, als Biebrichs Flügelstürmer Jan Löwer eine Hereingabe von Rechtsverteidiger Sebastian Gurok aus kurzer Distanz mit der Innenseite zum 1:0 über die Linie drückte. Löwer, der im vergangenen Jahr noch für die Sportfreunde/Blau-Gelb Marburg aufgelaufen war, war es auch, der nach einer knappen Viertelstunde eine Flanke von Mitstreiter Ilias Amallah mit einem herrlichen Seitfallzieher zum 2:0 vollendete.

Den Bickenern fehlte es in dieser Phase an Körpersprache, an Lauf- und Kampfbereitschaft sowie an positiver Kommunikation. Als dann kurze Zeit später Orkun Zer nach einem Fehler Tomas Kagers auf 3:0 erhöhte, war die Begegnung schon so gut wie entschieden (17.). Und nachdem die Bickener Defensive wiederum nur kurze Zeit später das 0:4 durch Löwers dritten Treffer geschluckt hatte, deutete sich gar ein Debakel aus Sicht der Gruppenliga-Meisters von 2016 an.

Wenn du nach 20 Minuten mit 0:4 zurückliegst, ist das natürlich relativ ernüchternd. Das kann dann nicht nur an der fußballerischen Qualität liegen, sondern hat vor allem mit taktischer Disziplin und mit Einstellung zu tun“, analysierte TSV-Trainer Florian Kissel hinterher.

Biebrich schaltete nun gleich mehrere Gänge zurück, erspielte sich bis zum Seitenwechsel keine weiteren Tormöglichkeiten mehr und wirkte in den ersten Minuten nach dem Wiederanpfiff phlegmatisch und behäbig. Bicken, das nun konzentrierter auftrat, nutzte dies aus: Lucas Duarte Marin fädelte im Zweikampf gegen FV-Spielführer David Schug ein und wurde gefoult, Sergen Rüzgar verwandelte den fälligen Strafstoß zum 1:4 (52.). Ein Aufbäumen der Mittenaarer blieb aber auch deshalb aus, weil der TSV in allen Belangen unterlegen blieb, was besonders in der Schlussphase noch einmal deutlich wurde. Zunächst traf Zer per Doppelschlag zum 5:1 und 6:1 (74., 75.), ehe der Linksfuß mit seinem 15. Saisontor vom Elfmeterpunkt seinen vierten Tagestreffer und einen lupenreinen Hattrick innerhalb von nur fünf Minuten perfekt machte (79.).

„Man kann auch aus Niederlagen lernen. Was man mitnehmen kann, ist, dass die Einstellung bei manchen nicht stimmt. In der vergangenen Woche hatten wir einen qualitativ schlechter besetzten Kader mit einigen Spielern aus der zweiten Mannschaft, aber die wollten. Biebrich hat aber auch einfach gut gespielt und absolut verdient auch in dieser Höhe gewonnen, das darf trotz allem nicht vergessen werden“, sagte Kissel hinterher geknickt. Der erste sichere Nichtabstiegsplatz ist für die Seinen damit bereist satte 13 Punkte entfernt.

Bicken: Schwitalla – Tomas Kager, Benner, Zygan, Rüzgar (57. Boris Kager) – Kulle, Velinov, Wölfert (38. Hermon Tega), Duarte Marin (60., Discher) – Holz, Gojani.

Biebrich: Schöne – Gurok (71. Ebert), Christ, Steojcevic, Tasdelen – Schug (75. Rodwald), Meurer – Kunert, Amallah, Löwer (79. Presber) – Zer.

Schiedsrichter: Sürer (Wöllstadt) – Zuschauer: 60 – Tore: 0:1 Löwer (8.), 0:2 Löwer (14.), 0:3 Zer (17.), 0:4 Löwer (21.), 1:4 Rüzgar (52., Foulelfmeter), 1:5 Zer (74.), 1:6 Zer (75.), 1:7 Zer (79., Foulelfmeter) – Gelbe Karten: Velinov (Bicken), Tasdelen, Schug (Biebrich). (nih)

TuS Dietkirchen – SV Bauerbach 4:0 (1:0): Eine Stunde lang wehrte sich Bauerbach ordentlich, dann gewann Dietkirchen doch noch deutlich. „Wir machen uns derzeit das Leben durch individuelle Fehler selbst schwer. Manchmal sind es Stellungsfehler, dann wieder Unaufmerksamkeiten bei Standardsituationen“, machte SV-Trainer Stefan Frels nach dem Ende die entscheidenden Ursachen der siebten Saisonniederlage aus.

Dabei hatte es für den ersatzgeschwächten und nur mit zwei Auswechselspielern angereisten Aufsteiger über 60 Minuten trotz des frühen Rückstandes eigentlich ganz gut ausgesehen. Der war allerdings ebenso vermeidbar wie überflüssig. Nach einem langen Ball aus dem Halbfeld standen der ansonsten starke Julian Schratz und Felix Hartmann Pfeffer zu weit von Jason Schäfer entfernt, was der 18-Jährige mit einem eleganten Lupfer über SV-Schlussmann Manuel Bachmeier sofort bestrafte (5.).

In einer taktisch geprägten Begegnung wollte bis zur Halbzeit kein rechter Spielfluss aufkommen, echte Torchancen blieben auf beiden Seiten Mangelware. Dietkirchens Trainer Thorsten Wörsdörfer stellte fest: „Das war mir alles ein bisschen zu hektisch. Erst mit dem zweiten Tor wurden wir souveräner und haben den Sieg sicher nach Hause gebracht.“

Die Gäste aus dem Marburger Stadtteil standen zunächst defensiv gut, hatten mindestens so viel Ballbesitz wie die Heimelf, ließen es aber im Spiel nach vorn an der letzten Präzision vermissen. Ihre einzige Tormöglichkeit in Hälfte eins war dann auch ein Freistoß von Julian Gries, den TuS-Spielführer Maximilian Zuckrigl drei Meter vor der Torlinie sehenswert mit dem Kopf klärte (38.). Da den Gastgebern außer langen Pässen erst einmal ebenso wenig einfiel, wurde es erst nach dem Wiederanpfiff unterhaltsamer. Manuel Bachmeier hielt sein Team mit starken Paraden gegen Maximilian Zuckrigl (48., 58.) und Niklas Schmitt (61.) erst einmal im Spiel, ehe eine weitere Unaufmerksamkeit in der SV-Abwehr die Dietkirchener endgültig auf die Siegerstraße brachte. Ein von Marco Müller geschlagener langer Ball fand den unbewachten Zuckrigl, der aus 25 Metern mit einem weiteren sehenswerten Lupfer den am Elfmeterpunkt postierten Bachmeier überwand (64.). Robin Dankof (74.) und Dennis Leukel, der nach einem Eckball im Gewühl am schnellsten reagierte (77.), machten den Sack endgültig zu. Milos Milosevic (85.) und Alban Ademi (87.) verpassten den verdienten Bauerbacher Ehrentreffer, ehe Robin Dankof mit einem Schlenzer an den Innenpfosten des SV-Gehäuses für den letzten Höhepunkt der Partie sorgte (89.).

„Wir müssen jetzt aufpassen dass wir nicht noch weiter unten rein rutschen. Sechs Punkte sollten es dieses Jahr schon noch sein“, formulierte Stefan Frels das Ziel bis zur Winterpause. Ein solches war seinem Trainerkollegen nicht zu entlocken: „Aktuell haben wir einen Lauf. Wir spielen hoffentlich genauso unbekümmert weiter und schauen dann mal, wo wir am Ende stehen“; gab sich Thorsten Wörsdörfer zurückhaltend.

Dietkirchen: Laux – Rademacher, Hautzel, Bergs (82. Patrick Schmitt), Nickmann – Müller (82. Dietrich) – Niklas Schmitt, Schäfer (77. Mink), Leukel – Zuckrigl, Dankof.

Bauerbach: Bachmeier – Hartmann Pfeffer, Schratz, Eryilmaz, Rechmann – Gries – Becher (54. Milosevic), Freese, Jura, Reinhardt (69. Hendrich) – Ademi.

Schiedsrichter: Müller (Offenbach am Main) – Zuschauer: 100 – Tore: 1:0 Schäfer (5.), 2:0 Zuckrigl (64.), 3:0 Dankof (74.), 4:0 Leukel (77.) - gelbe Karte: Milosevic (Bauerbach). (rl)