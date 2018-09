"Bobby" ist wieder da

„Bobby“, wie der 165-fache österreichische Nationalspieler gerne gerufen wird, ist wieder da, wo er von 2011 bis 2013 schon einmal zwischen den Pfosten stand: bei der HSG Wetzlar. Die Grün-Weißen haben – wie diese Zeitung am Dienstag angekündigt hatte – den 42-jährigen Routinier bis zum Jahresende vom Schweizer Erstligisten GC Amicitia Zürich ausgeliehen. Damit endet die Suche nach einem Ersatz für Tibor Ivanisevic, der aufgrund seines Außenbandrisses im rechten Knie aller Voraussicht nach bis zum Ende der Bundesliga-Vorrunde ausfällt. Und es beginnt für Marinovic eine zweite Phase der Zusammenarbeit mit Trainer Kai Wandschneider, dessen „Co“ Jasmin Camdzic und nun mit Till Klimpke, der in den letzten Partien die Hauptlast als Torhüter Nummer eins zu tragen hatte.

Mit 42 noch einmal im Bundesliga-Tor: „Es ist ein besonderer Reiz, auf diesem Level zu spielen“

„Ich werde ,Jasko’ beim Training mit Till so gut es geht unterstützen und stehe natürlich bereit für Einsätze. Ich freue mich riesig, wieder in der Bundesliga und speziell für die HSG mein Können zu zeigen. Es ist ein besonderer Reiz, auf diesem Level zu spielen“, sagte Marinovic am Mittwoch. Am Sonntag (13.30 Uhr) im Heimspiel gegen die Rhein-Neckar Löwen wartet schon eine große Aufgabe auf den Rückkehrer und sein altes, neues Team.

„Wir sind sehr froh, dass Nikola, als wir ihn angerufen haben, keine Sekunde gezögert und sofort volle Bereitschaft gezeigt hat, uns helfen zu wollen“, wird HSG-Geschäftsführer Björn Seipp in einer Pressemitteilung der Wetzlarer zitiert. „Er kennt unseren Club, die Trainer sowie die Bundesliga, steckt voll im Trainings- und Spielbetrieb und wird keine großen Eingewöhnungsprobleme haben“, freut sich Seipp über die Rückkehr des erfahrenen Keepers und dankt den Züricher Vereinsverantwortlichen für ihr schnelles Entgegenkommen. Maronovic spielte von 2011 bis 2013 bei der HSG, ehe er über die Stationen Frisch Auf Göppingen und Kadetten Schaffhausen erst in diesem Sommer zu GC Amicitia wechselte. Seine Familie wohnt weiter in Lindau am Bodensee.

„Für mich bedeutete das schon in den letzten Jahren zu pendeln. Jetzt ist die Fahrstrecke etwas weiter. Diese sportliche Chance musste ich aber wahrnehmen“, sagt „Bobby“, der nach seinem Engagement an der Lahn im neuen Jahr wieder zurück nach Zürich wechseln wird. Jetzt aber freut sich der Torhüter mit der auffälligen Sportbrille, die er seit einem Trainingsunfall mit einer Augenverletzung als Folge bei Spielen trägt, aber erst einmal auf die „schöne Herausforderung“ mit der HSG.