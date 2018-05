Von Thomas Hain

Breidenbach – „Betze“ – Bayern

Fußball Paul Will wandelt auf den Spuren von Opa Gerd und Onkel Timo Becker

Breidenbach/Kaiserslautern Opa Gerd Becker kickte in der Bundesliga, Onkel Timo Becker trug das Trikot des FC Bayern München. Paul Will, 19 Jahre jung, ist dabei, die Tradition der Breidenbacher Fußballfamilie fortzusetzen. Er sucht die Herausforderung an der Isar.

