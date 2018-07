Budimbu trifft im letzten TSV-Test doppelt

Im Duell mit der Elf von Kulttrainer Peter Neururer zeigte sich besonders der zweimal erfolgreiche Neuzugang Arnold Budimbu torhungrig. Gespielt wurden in der Sportschule Wedau in Duisburg wegen der Hitze viermal 20 Minuten.

Göttel mit Tor und Vorlage

In Führung ging Steinbach nach einer Kombination zwischen Fatih Candan und Moritz Göttel, der in der 20. Minute zum 1:0 traf. Michél Harrer (39.) sorgte zwischenzeitlich für den Ausgleich, ehe Budimbu sein erstes Tor per Schuss in den Winkel erzielte (74.). Fünf Minuten später traf der Ex-Schalker nach einer Balleroberung von Göttel erneut.

Torhüter Paterok kommt - und spielt in Duisburg

Unterdessen hat der TSV sein Torhütertrio komplett. Tim Paterok, zuletzt beim VfL Osnabrück in der 3. Liga aktiv, hat bis zum 30. Juni 2020 unterschrieben. Der 25-Jährige, der auch schon für Wormatia Worms und die TSG Hoffenheim spielte, ist neben Frederic Löhe und Julian Bibleka der dritte Keeper in Haiger und ersetzt Lukas Henkel (berufliche Veränderung). Am Mittwoch stand er 40 Minuten zwischen den Pfosten. (hog/red)