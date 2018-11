Von Arne Wohlfarth

Danecker: „Wieder die Qual der Wahl“

Fußball Langenaubacher Trainer über den Höhenflug des SSV

Haiger-Langenaubach Wenn Tobias Danecker vom Fußball Abstand gewinnen will, dann bleibt er einfach in seinem Heimatort. Das ist Holzhausen. Im Hickengrund. Da sprechen ihn nur die wenigsten auf seine Trainertätigkeit beim Verbandsligisten SSV Langenaubach an.

Copyright © mittelhessen.de 2018