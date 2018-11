Von Andreas Joneck

Das Spiel der Spiele

Rollstuhlbasketball Der RSV Lahn-Dill wartet auf die Thuringia Bulls

Wetzlar In der Rollstuhlbasketball-Bundesliga steigt der Knüller zwischen dem RSV Lahn-Dill und den RSB Thuringia Bulls. Das Match der beiden europäischen Topteams steigt am Samstag um 19.30 Uhr in der Sporthalle der August-Bebel-Schule.

