VON MATTHIAS GEORG

Déjà-vu gegen Kellerkind

HANDBALL TV Hüttenberg - SV Henstedt-Ulzburg 25:25

Der TV Hüttenberg steckt in der 2. Handball-Bundesliga in der Klemme. Daran hat auch der Jahreswechsel nichts geändert. Exakt 45 Tage nach dem desaströsen 27:30 gegen den TuS Ferndorf patzten die Blau-Roten am Samstagabend erneut und kamen gegen den SV Henstedt-Ulzburg nicht über ein 25:25-Remis hinaus.

