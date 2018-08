Von Tobias Manges

Den Schwung mitnehmen

Fußball TSV Steinbach empfängt in der Regionalliga den Vorjahresmeister Saarbrücken

Haiger Beim TSV Steinbach jagt derzeit ein Highlight das nächste. Nach dem DFB-Pokalspiel gegen den FC Augsburg steht nun in der Fußball-Regionalliga Südwest an diesem Mittwoch (19 Uhr) das Spitzenspiel gegen den Vorjahresmeister 1. FC Saarbrücken an.

