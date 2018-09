Von Jens Kauer

Der Final Countdown beginnt in Biedenkopf

Turnen KTV Obere Lahn am Samstag um 18 Uhr gegen den SC Cottbus gefordert / Dauser feiert Comeback

Biedenkopf Die KTV Obere Lahn hat mit der Ankündigung, ihre Mannschaft aus der Turn-Bundesliga zurückzuziehen, für einen Paukenschlag gesorgt. Am Samstag (18 Uhr) beginnt mit dem Heimwettkampf in der Sporthalle der Lahntalschule in Biedenkopf gegen den SC Cottbus der Final Countdown.

