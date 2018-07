Von Sven Jessen

Der Kreispokalsieger will sich beweisen

Fußball Verbandsligist SSV Langenaubach empfängt in der ersten Runde auf Landesebene den favorisierten FC Gießen

Haiger Der SSV Langenaubach hat in den vergangenen Spielzeiten schon einige Hessenpokal-Herausforderungen gemeistert. Doch nie war die Aufgabe so groß wie an diesem Mittwoch: Der Fußball-Verbandsligist hat um 19 Uhr den FC Gießen zu Gast.

