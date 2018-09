Der Meister kommt

Basketball BC Marburg hat gegen Wasserburg harte Nuss zu knacken

Marburg Nach einem spielfreien Wochenende geht’s für den BC Marburg am Sonntag in der Basketball-Bundesliga der Damen sofort wieder in die Vollen. Gegner in der kleinen Georg-Gaßmann-Halle ist um 16 Uhr kein Geringerer als der TSV Wasserburg.

