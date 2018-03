Von Andreas Joneck

Der Meistertitel ist futsch

ROLLSTUHLBASKETBALL RSV Lahn-Dill verliert auch die zweite Finalpartie gegen Thüringen

ELXLEBEN Nach sechs Meisterschaften in Serie muss der RSV Lahn-Dill in diesem Jahr den RSB Thuringia Bulls zum Titelgewinn in der Rollstuhlbasketball-Bundesliga gratulieren.

