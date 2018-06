VON VOLKMAR SCHÄFER

Der Wind bläst jetzt von vorn

FUSSBALL Hessenliga-Spitzenreiter TSV Steinbach nach drei Spielen ohne Sieg

Sogar der sonst so gelassene Roland Kring weiß, was und wem die Stunde geschlagen hat. "Verlieren gehört zum Fußball. Trotzdem hatte ich am Samstag einen dicken Hals, denn bei den Jungs haben irgendwie die Lebensgeister gefehlt", sagt der mächtige Mann im Hintergrund und der Hauptsponsor beim TSV Steinbach.

