Von Frank Losert

Der fünfte Platz ist das Ziel

Fußball SC Waldgirmes peilt beim wieder erstarkten FSC Lohfelden drei Punkte an

Lahnau-Waldgirmes Am viertletzten Spieltag der Fußball-Hessenliga führt die Reise des SC Waldgirmes an den Rand des Söhrewaldes. Die Lahnauer treten am Samstag (15 Uhr) im unmittelbar an der Autobahn A7 gelegenen Nordhessenstadion beim FSC Lohfelden an.

