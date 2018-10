Von Frank Losert

Der zweifache Zeller

Fußball Verbandsliga Mitte: SSV Langenaubach – Germania Schwanheim 3:0 (1:0)

HAIGER-LANGENAUBACH Es war ein hartes Stück Arbeit, ehe der siebte Saisonsieg in trockenen Tüchern war. In der Fußball-Verbandsliga Mitte hat der SSV Langenaubach am Sonntag gegen Germania Schwanheim mit 3:0 (1:0) gewonnen.

