Desolates Kellerkind

Die Gäste waren während der gesamten 90 Minuten das klar bessere und bestimmende Team. Die Schützlinge von Trainer Björn Breuer zeigten neben enormer Spielfreude das deutlich höhere Laufvermögen und ein gegenüber Bicken auch von absolutem Willen geprägtes Zweikampfverhalten.

Florian Kissel ist bedient: „Wir waren heute chancenlos auf diesem Niveau“

Das Rotieren von Breuer mit gleich vier Änderungen in der Startformation hatte sich schnell bezahlt gemacht. Gedanklich immer einen Tick schneller als die Gastgeber dauerte es auch nicht lange, bis es bei diesen einschlug. Zehn Minuten waren gespielt, als FV-Torjäger Felix Baum zum ersten Mal seinen Bewacher, TSV-Kapitän Kristiyan Velinov, düpierte und zum 1:0 traf. Auch beim 2:0 durch Philip Michel (28.) sowie dem 3:0 durch Sandro Noriegas Freistoßtreffer aus 19 Metern (42.) standen die TSV-Spieler des TSV Bicken entweder artig Spalier oder unvorteilhaft in der Abwehrmauer.

In dieser Form ist dem Team von Trainer Florian Kissel die Verbandsligatauglichkeit eindeutig abzusprechen, da die Bickener Fehlerquote einfach zu hoch war. Zudem fehlte beim TSV die Kommunikation auf dem Feld.

Auch im zweiten Abschnitt war kein wirkliches Aufbäumen gegen eine drohende Niederlage bei der Heimelf zu erkennen. Im Gegenteil: Der TSV ließ Goalgetter Felix Baum nach allen Belieben gewähren. Der Stürmer schraubte sein Torkonto mit den beiden Treffern zum 4:0 (54.) und 5:0 (71.) munter in die Höhe. Lobenswert waren vom gut aufgelegten Sebastian Wanke die Vorbereitungen zu diesen Treffern, der auch mit dem eigenen Tor zum 6:0 seine Klasseleistung krönte (88.).

Florian Kissel war nach dieser Leistung richtig bedient. „Wir waren heute chancenlos auf diesem Niveau. Ich bin überdurchschnittlich enttäuscht, wenn ich auf so viele individuelle Fehler blicke, die mein Team gemacht hat“, gestand der leidgeplagte TSV-Coach.

FV-Trainer Björn Breuer gab zu Protokoll, „dass ich mir das schwieriger vorgestellt hatte. Es war so leicht, dass wir es dankbar angenommen haben. Letztlich ist das ein prima Auftakt in die Englische Woche mit drei Partien in sieben Tagen“, strahlte Breuer.

Bicken: Schwitalla – Kager (73. Zygan), Velinov, Hesse, Rüzgar – Donges (54. Gojani), Hermon Tega, Wölfert, Schäfer – Kneifel, Duarte Marin (60.Holz).

Breidenbach: Benner – Pfeiffer, Weber (73. Sonnenberg), Kapitza, Osvath – Bender, Damm (66.Simon Reiprich), Michel, Wanke, Noriega – Baum (82. Berberich).

Schiedsrichter: Kraft (Bad Arolsen) – Zuschauer: 150 – Tore: 0:1 Baum (10.), 0:2 Michel (28.), 0:3 Noriega (42.), 0:4 Baum (54.), 0:5 Baum (71.), 0:6 Wanke 88.) – gelbe Karten: Kneifel, Hesse (Bicken); Kapitza, Damm (Breidenbach).