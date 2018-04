Die Entscheidung naht

Rollstuhlbasketball RSV Lahn-Dill muss Matchball abwehren

Wetzlar Nach 18 Partien in der Hauptrunde, dem Playoff-Halbfinale und Finalspiel Nummer eins am vergangenen Wochenende naht für den RSV Lahn-Dill und die Thuringia Bulls an diesem Wochenende die Entscheidung im Rennen um die Deutsche Meisterschaft.

