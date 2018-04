Von Jens Kauer

Die KTV Obere Lahn springt ins Leere

Turnen Klare 27:46-Niederlage beim TV Wetzgau zum Abschluss der Bundesliga-Frühjahrssaison

Schwäbisch Gmünd Nach dem ersten Gerät himmelhoch jauchzend, am Ende höchst ernüchtert. Die KTV Obere Lahn hat am Samstag in der Deutschen Turnliga mit der klaren 27:46 (4:8)-Niederlage beim TV Wetzgau einen Rückschlag erlitten. Der Sieg an zwei Geräten ist nur ein schwacher Trost.

