Die Niederlage hätte noch deutlicher ausfallen können

Fußball Verbandsliga Mitte: Germania Schwanheim – FV Breidenbach 4:1 (3:1) / Ehrentreffer durch N

Frankfurt-Schwanheim Für Fußball-Verbandsligist FV Breidenbach hat es bei Germania Schwanheim nichts zu holen gegeben. „Es war ein gebrauchter Tag“, ärgerte sich Heike Vielhauer vom FV-Vorstand nach der 1:4 (1:3)-Niederlage. Die Südhessen traten agiler auf und schnürten die Gunterstaler ein. „Wir hatten keine echte Torchance“, sagte Vielhauer. Dem einzigen Breidenbacher Treffer ging ein Strafstoß voraus, den Nikola Novakov nach einem Foul an Yanik Berberich sicher verwandelte (25.). Zuvor gerieten die Gäste nach einem Abwehrfehler von Julian Kapitza durch Fabian Pfeifer in Rückstand (9.). In der Folge rettete Kapitza allerdings einige Male als letzte Mann. Der unverhoffte Ausgleich sorgte keineswegs für ein Aufbäumen der Hinterländer. Schwanheim erspielte sich Chance um Chance. „Wir hätten auch noch höher verlieren können“, bilanzierte Heike Vielhauer ein. Ahmet Gök erzielte nach einer Freistoß-Flanke das 2:1 (44.). In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit erhöhte Yassine Maingad auf 3:1 und sorgte damit schon für die Vorentscheidung.

