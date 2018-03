Die Reise in Richtung Playoffs geht weiter

Eishockey EC Bad Nauheim dreht 0:2-Rückstand gegen Wölfe Freiburg / Radek Krestan trifft zum Sieg

BAD NAUHEIM Nachdem der olympische Traum der Deutschen Eishockey-Nationalmannschaft bereits am Nachmittag weiterging, hat der EC Bad Nauheim seinen von der direkten Playoff-Teilnahme am Freitagabend mehr als nur am Leben erhalten.

