Von Nico Hartung

"Die Situation lähmt uns mehr als dass sie beflügelt"

HANDBALL Aufstiegsaspirant TV Hüttenberg grübelt über die desaströse Auswärtsbilanz im Jahr 2017 / Nachholspiel am Mittwoch

EISENACH Adalsteinn Eyjolfsson nahm es am Ende mit Humor. „Gott wohnt momentan in der Wartburg. Es kann gar nicht anders sein“, erklärte der Isländer im Anschluss an die 26:28 (11:12)-Niederlage seines TV Hüttenberg beim ThSV Eisenach mit einem Schmunzeln.

Copyright © mittelhessen.de 2017