Von Arne Wohlfarth

Die Sorgen bei der HSG werden größer

Handball Wetzlarer Handballer scheitern im DHB-Pokal mit 20:28 an der MT Melsungen

Wetzlar Es ist noch gar nicht so lange her, da hat sich die MT Melsungen äußerst ungern auf den Weg in die Rittal-Arena gemacht. Zu oft zogen sie bei der HSG Wetzlar den Kürzeren. Doch jetzt stürmten die Nordhessen zum zweiten Mal binnen 33 Tagen die HSG-Festung an der Lahn.

Copyright © mittelhessen.de 2018