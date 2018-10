Die Sorgen werden größer

Bei den Gastgebern gab es lange Gesichter. Nach dem 26:34 in der Handball-Bundesliga unterlagen die Grün-Weißen gegen ihren hessischen Rivalen am Dienstagabend mit 20:28 (8:13) im Achtelfinale des DHB-Pokals. Die nächste Klatsche. „Wir haben einfach schlecht gespielt“, nahm Wetzlars Torhüter Till Klimpke kein Blatt vor den Mund. Sein Trainer Kai Wandschneider wurde ähnlich deutlich: „Zwischendurch blitzt mal was auf, aber das ist nicht nachhaltig. Wir brauchen mehr Konstanz.“

Am Montagmittag auf der Pressekonferenz vor der Partie gab der Coach eine detaillierte Zustandsbeschreibung seiner Mannschaft ab. „Unser Problem liegt vor allem im Angriff“, klagte der 58-Jährige. Seine Schützlinge bestätigten das im Pokal ein weiteres Mal. Elf Minuten waren vor 2820 Zuschauern gespielt, da lagen die Hausherren mit 1:6 zurück. „Das war schon extrem bescheiden, was wir da geboten hatten“, ärgerte sich Wandschneider. Bis dato hatte sich die HSG schon neun Fehlpässe beziehungsweise -würfe geleistet. Die Melsunger, die nach dem enttäuschenden Auftritt am Sonntag beim TSV GWD Minden (27:32) keineswegs mit Selbstvertrauen angereist waren, mussten nicht mehr machen als auf die Patzer ihres Kontrahenten zu lauern. Und das taten sie. Dazu stellten sie im Verbund mit Torhüter Nebojsa Simic eine gute Abwehr und damit die Wetzlarer vor etliche Pro- bleme.

Weil Till Klimpke anfangs noch die eine oder andere gute Chance entschärfte und das individuell stark besetzte MT-Ensemble noch immer nicht so stabil ist, schöpften die HSG-Fans Mitte des ersten Durchgangs Hoffnung, ihre Mannschaft könnte das Derby vielleicht doch knapper gestalten. Maximilian Holst verkürzte auf 5:7 (18.). Doch es war nicht mehr als ein Strohfeuer. „Im Moment habe ich das Gefühl, dass sich jeder Spieler umguckt und fragt, wer gibt mir Halt“, seufzte Wandschneider. Als sich Lenny Rubin, der nach vierwöchiger Verletzungs- und Krankheitspause von seiner Normalform noch einiges entfernt war, viel zu schnell einen Wurf nahm und der erneut enttäuschende Joao Ferraz von der ungewohnten Rechtsaußen-Position an Simic scheiterte, nahm das Unheil seinen Lauf. Die keineswegs restlos überzeugenden Melsunger zogen auf 10:5 (24.) davon und hielten diesen Vorsprung bis zur Pause, weil insbesondere der Ex-Wetzlarer Timm Schneider mit seinen Schlagwürfen gleich dreimal erfolgreich war. „Wir haben ein rundes Spiel abgeliefert“, freute sich Gäste-Trainer Heiko Grimm über den Viertelfinal-Einzug.

Schon Anfang des zweiten Durchgangs war es ungewohnt ruhig auf den ohnehin mäßig besuchten Tribünen. Ein Indiz dafür, dass die selbst die treuen Zuschauer nicht mehr an eine Wende glaubten. Und analog zum Meisterschaftsspiel vor etwas mehr als einem Monat ließ der Favorit auch keine Zweifel aufkommen, wer diese Partie als Sieger beenden wird. Nach Wiederbeginn vergaben die Gastgeber abermals etliche gute Chancen, auf der Gegenseite machten Julius Kühn, Felix Danner und Tobias Reichmann kurzen Prozess. Beim 17:9 (36.) war die Begegnung entschieden. Was folgte hatte den Charakter eines Freundschaftsspiels, in dem immerhin Tim Rüdiger auf Seiten der HSG auf sich aufmerksam machen konnte. Der angesichts der schweren Verletzungen von Kristian Björnsen und Lars Weissgerber von der U 23 hochgezogene Rechtsaußen scheiterte zwar auch zwei Mal freistehend an Simic, traf aber auch fünf Mal.

Vielleicht dachte der im zweiten Durchgang zwischen den Wetzlarer Pfosten stehende Nikola Marinovic auch an den Youngster, als er nach Schlusspfiff sagte: „Es gab Phasen, in denen es ganz gut lief. Das müssen wir für Samstag mitnehmen.“ Doch es gab eben auch viel zu viele Phasen, in denen nur wenig funktionierte. „Und das macht mir Sorgen“, verabschiedete sich ein nachdenklicher HSG-Geschäftsführer Björn Seipp in die Nacht.

Wetzlar: Klimpke, Marinovic (ab 31.) – Hermann (2), Kneer (1), Ferraz (1), Mirkulovski, Schreiber (n.e.), Torbrügge, Frend Öfors, Holst (5/3), Forsell Schefvert (1), Rüdiger (5), Rubin (1), Lindskog (2), Cavor (2).

Melsungen: Sjöstrand (n.e.), Simic – Maric (1), Kühn (5), Lemke (1), Reichmann (4/2), Ignatow (n.e.), Kunkel (n.e.), Mikkelsen (2), Danner (3), Philipp Müller (n.e.), Schneider (3), Allendorf (3), Birkefeldt (4), Pavlovic (2).

Schiedsrichter: Behrens/Fasthoff (Neuss) – Zuschauer: 2820 – Zeitstrafen: Wetzlar vier (Lindskog zwei, Torbrügge zwei); Melsungen zwei (Lemke, Schneider) – verworfener Siebenmeter: Holst (Wetzlar) scheitert an Simic (23.).