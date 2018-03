Von Tobias Treude

Die Stimmung macht‘s

Rollstuhlbasketball Für den Titel muss beim RSV Lahn-Dill alles passen

Madrid Gude statt Hola. Am Sonntagabend ließen sich die Spieler des RSV Lahn-Dill beim Abschlussbankett noch das spanische Essen sowie das ein oder andere Kaltgetränk in Madrid schmecken, am Montagvormittag ging es dann zurück in die Heimat.

