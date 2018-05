Die Wetzlar Waschbären

Manchmal schreibt eine Zugfahrt auch lustige Geschichten. Keine Verspätung. Kein unplanmäßiger Stopp mitten in der Walachei. Keine unfreundlichen Schaffner. Wenn die HSG Wetzlar so geschmeidig spielt wie die Anreise mit ICE 772 funktioniert, dann muss sich die TSV Hannover-Burgdorf an diesem Samstag warm anziehen.

