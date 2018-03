Von Kirsten Ohlwein

Drei Punkte und eine Narrenkappe

Fußball FSV Hessen Wetzlar reist zum Dritten TSG Hoffenheim II / Neuzugang Ines Guenther vor Debüt

WETZLAR Mit einem Nachholspiel startet der FSV Hessen Wetzlar in das neue Jahr in der 2. Fußball-Bundesliga der Frauen. Der Gegner ist kein geringerer als der Meister des Vorjahres: die TSG Hoffenheim II. Um 14 Uhr ist am Sonntag Anpfiff auf dem Rasenplatz in St Leon Rot.

