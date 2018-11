Durans Kunstschuss in den Winkel

Hessenliga, SC Waldgirmes – FSC Lohfelden 1:0 (0:0): „Das ist einfach überragend. Niemand hätte gedacht, dass sich die Dinge bei all unserem Verletzungspech so entwickeln würden. Allein die Form der letzten Wochen macht mich stolz auf mein Team“, strahlte der Waldgirmeser Trainer Daniyel Bulut. Und sein Lohfeldener Kollege Alfons Noja fühlte sich eine Woche nach der unglücklichen 1:2-Niederlage gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz erneut wie im falschen Film. „Letzte Woche vergeben wir in der Schlussminute mit einem verschossenen Elfmeter einen Punkt und heute wird uns der eine Zähler in der Nachspielzeit entrissen“, klagte Noja. Er schaute bei diesen Worten wie ein Mann, der sechs Richtige im Lotto hat, der aber vergaß, den Schein vorher abzugeben. Es war bis zur 87. Minute keine Partie, die mit spielerischen Höhepunkten aufwartete. Beide Kontrahenten lieferten sich eine Art Abnutzungskampf um jeden Meter Boden. Sie traten total diszipliniert auf, räumten der Torsicherung oberste Priorität ein und wagten nach vorne nur wenig. Kein Wunder, dass bis zum Anbruch der Schlussphase ausnahmslos Distanzschüsse zu Möglichkeiten führten. Selbige brachten allerdings weder beim SC und den Gelegenheiten durch Tolga Duran (39./56.), noch auf der Gegenseite durch Maurice Fiolka (59.) oder Janik Szczygiel (80.) Erfolg. Im Prinzip war es das klassische 0:0-Spiel zweier Teams mit limitierten gestalterischen Möglichkeiten, die unhörbar signalisierten, dass sie beiderseits mit dem Punkt gut leben konnten. „Das wäre für uns auch in Ordnung gewesen“, gestand Bulut. In Minute 87 geriet dann aber auch der ansonsten so besonnene Waldgirmeser Trainer in Rage. Tolga Durans Flanke stoppte Mert Berkan Ciraci vortrefflich und schlenzte das Spielgerät zum 1:0 für die Hausherren ins lange Eck. Alle lagen sich in den Armen, ehe Referee Felix Berger zu seinem Assistenten lief und in der Folge auf „Abseits“ entschied. Zu Recht übrigens! Hektik kam jetzt auf, Gästeakteur Maurice Fiolka flog mit der „Ampelkarte“ vom Feld und flugs bekam die bis dahin eher langweilige Partie einen neuen Aggregatzustand. Jeder im Waldgirmeser Lager wusste jetzt, dass sogar drei Punkte möglich sind. Den bis dahin sehr gut organisierten Gästen aus dem Kasseler Südosten flatterten die Nerven. „Letzte Aktion“, kündigte Schiri Felix Berger in der vierten Minute der Nachspielzeit an, als sich SCW-Regisseur Tolga Duran 30-Meter vor dem FSC-Kasten das Leder zum Freistoß parat legte. Zweimal streichelte er kurz mit der Hand darüber und legte es sich dann noch einmal „pfannenfertig“ zurecht. Mit einer unnachahmlichen Mischung aus Spann- und Seitstoß jagte es der Klassefußballer dann fast millimetergenau zwischen Latte und Pfosten in den rechten Winkel. Eine Sekunde herrschte Stille und dann brach der Jubel im Waldgirmeser Lager los. Alles feierte frenetisch den „Last-Minute-Sieg“, denn der Unparteiische pfiff die Partie ab. „Wenn es läuft, dann läuft es“, fand Daniyel Bulut fast entschuldigend. Was seinem Lohfeldener Kollegen auch nichts half. Noja hatte wieder einen späten Punktgewinn verpasst. Zehn Meter entfernt von ihm hielt Tolga Duran unter der Jubeltraube den „Lottoschein“ fest in der Hand.

Waldgirmes: Grutza – Fries, Cost, Lang, Siegel – Schneider (59. Ciraci), Golafra – Öztürk, Tolga Duran, Helm 64. Hartmann) – Strack.

Lohfelden: Zunker – Keßebohm (71. Szczygiel), Boukhoutta, Malte Bandowski, Fiolka – Gül (78. Tjarde Bandowski), Schneider – Meuser, Zukorlic, Beyer – Salkovic (90. Haidari).

Schiedsrichter: Berger (Wehretal) – Zuschauer: 200 – Tore: 1:0 Tolga Duran (90.+4) – Gelbe Karten: Golafra, Ciraci (Waldgirmes) – Fiolka, Tjarde Bandowski (Lohfelden) – Gelb-Rote Karte: Fiolka (87., Lohfelden, wegen wiederholten Foulspiels).