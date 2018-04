Von Frank Losert

Durans feiner Fuß beschert den Gästen drei Punkte

Fußball Hessenliga: SV Steinbach – SC Waldgirmes 1:2 (0:1) / Spielmacher sorgt mit Freistoß in der Nachspielzeit für ein Happy End

BURGHAUN-STEINBACH Nach drei Niederlagen in Folge hat der SC Waldgirmes in der Fußball-Hessenliga wieder gewonnen. Die Lahnauer siegten am Samstag beim Tabellenletzten SV Steinbach ebenso glücklich wie verdient mit 2:1 (1:0).

