EC-Serie reißt bei den Huskies

Eishockey Bad Nauheim verliert in Kassel

Kassel Fünf Spiele in Folge war der EC Bad Nauheim in der 2. Eishockey-Liga ungeschlagen, am Sonntagabend riss die Serie der Wetterauer – und zwar ausgerechnet im Hessen-Derby.

