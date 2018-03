EINWURF

Beim TV Hüttenberg läuft es derzeit alles andere als rund. Acht Monate nach der glanzvollen Rückkehr in die Handball-Bundesliga steht der Traditionsverein am Tabellenende. Der direkte Wiederabstieg droht. Mit Dominik Mappes hat der beste Mann, zudem noch ein Eigengewächs der Talentschmiede, für die kommende Saison beim Konkurrenten HC Erlangen unterschrieben. Es folgte der Schock, dass mit Vladan Lippovina der bislang beste Torschütze schwer erkrankt ist und für den Rest der Saison ausfällt. Gegen den THW Kiel setzte es am vergangenen Sonntag in der Gießener Osthalle eine 25:37-Schlappe. Alfred Gislason, der Erfolgstrainer des Rekordmeisters, fand dennoch ein Haar in der Suppe. „Mein Landsmann hat mir heute ein paar Tore zuviel geworfen“, ärgerte sich der Isländer über die sechs Gegentreffer durch Ragnar Johannsson. Die Frage, ob der TVH-Halbrechte nicht ein Mann für die Nationalmannschaft sei, beantwortete der Coach der „Zebras“ indirekt mit Ja: „So viele Linkshänder haben wir nicht.“ „Endlich sagt’s mal einer“, erklärte Hüttenbergs Manager Lothar Weber mit spürbarer Genugtuung und klopfte anerkennend auf den Tisch.

