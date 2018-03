EINWURF

4421 Zuschauer in der Rittal-Arena. 2400 in der Gießener Sporthalle Ost. Und das zeitgleich. Der Gründonnerstag hat einmal mehr unter Beweis gestellt, welchen Stellenwert der Handball in Mittelhessen hat. Nun kommen nicht immer mit dem SC Magdeburg (bei der HSG Wetzlar) und den Rhein-Neckar Löwen (beim TV Hüttenberg) zwei Schwergewichte der Bundesliga nach Mittelhessen – und das auch noch am Abend vor einem Feiertag. Dennoch: Wenn eine Region in Deutschland zwei Erstligisten vertragen kann, dann unsere.

Copyright © mittelhessen.de 2018