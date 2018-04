EINWURF

Bayern München, Borussia Dortmund, Schalke 04? So könnten die Gegner des TSV Steinbach lauten, sollte sich der Fußball-Regionalligist tatsächlich für die erste Runde des DFB-Pokals qualifizieren. Ein Sieg im Finale des Hessenpokals am 21. Mai – wahrscheinlich in Stadtallendorf – gegen Ligakonkurrent Hessen Kassel wäre dafür noch notwendig. Es wäre das erste Mal seit 1993, dass ein Team aus dem Lahn-Dill-Kreis im wichtigsten deutschen Pokalwettbewerb antreten würde. Damals scheiterte Eintracht Haiger in der Verlängerung mit 1:3 am 1. FC Kaiserslautern. Ziemlich genau 25 Jahre später könnte sich Geschichte also wiederholen. Dementsprechend groß waren Jubel und Euphorie am Dienstagabend, als Steinbach die B-Elf des Drittligisten SV Wehen Wiesbaden mit 2:0 geschlagen hatte. Die Fans erhoben sich frühzeitig von ihren Plätzen, klatschten die letzten Minuten durch, stimmten teilweise sogar „Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin“-Gesänge an. Es war eine Atmosphäre, die man auf dem Haarwasen nicht regelmäßig erlebt. Die Leistung passte, die Stimmung passte, was jedoch nicht so recht ins Bild passte, war die Zuschauerzahl. 1589 Anhänger waren ins Sibre-Sportzentrum gekommen. Da müsste doch mehr gehen, möchte man meinen. Beim 1:5 in der gleichen Runde gegen den gleichen Gegner waren es an gleicher Stelle im Vorjahr noch rund 700 Fußballinteressierte mehr. War es der Erschöpfung nach einem anstrengenden Osterwochenende geschuldet? Oder war der nicht zwingend ansehnliche Kick der Bayern in Sevilla inklusive Sofa zu verlockend? Wie auch immer, im Pokalfinale bietet sich die nächste Gelegenheit zur Unterstützung.

