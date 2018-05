EINWURF

Es ist aus mittelhessischer Sicht wohl der sportliche Höhepunkt des Jahres 2018. Zwei Teams aus Wetzlar spielen an einem Wochenende in Hamburg um zwei Titel. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass die Rollstuhlbasketballer des RSV Lahn-Dill am Freitagabend im Champions-League-Halbfinale am deutschen Meister Thuringia Bulls gescheitert sind. Die Rollis können immerhin noch drittbestes Team in Europa werden. Wenn das nichts ist.

