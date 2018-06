EINWURF

Hallenhandball im (gefühlten) Hochsommer ist jedermanns Sache nicht. Die der meisten Spieler übrigens auch nicht. Kein Wunder, nach einer ohnehin viel zu langen Saison mit ihrer unverantwortlichen Terminhatz. Zu allem Überfluss befindet sich die Nationalmannschaft mit den am meisten belasteten Profis auf einer anstrengenden Japan-Reise. Um zwei Länderspiele gegen die international allerhöchstens zweitklassigen „Exoten“ aus dem Land der aufgehenden Sonne auszutragen. Wahrscheinlich hofft der allen anderslautenden Beteuerungen zum Trotz nach wie vor umstrittene Bundestrainer Christian Prokop, mit diesem Ausflug das Betriebsklima verbessern zu können. Ausgerechnet beim Treffen mit seinem Vorgänger Dagur Sigurdsson. Dem trauern viele Spieler offensichtlich immer noch nach. Etwa Andreas Wolff. Der ehemalige Torwart der HSG Wetzlar, der mit dem THW Kiel eine frustrierend Saison hinter sich hat. Seit dem Abschied von Sigurdsson im Januar 2017 habe die DHB-Auswahl nicht mehr „so ganz ihre Form gefunden“, sagte der ehrgeizige Schlussmann nach der 25:30-Testspielniederlage gegen Vizeweltmeister Norwegen in München. Daher könne er sich auch nicht wirklich freuen, den Isländer in Japan wiederzusehen. „Es würde mir mehr bedeuten, wenn wir dem Weg, den Dagur uns damals vorgegeben hat, hätten weiter folgen können. Dass wir auf der Erfolgswelle, auf der wir schwammen, als er uns verlassen hat, hätten weiter schwimmen können“, sagte der 27-Jährige. Eine Hommage an den aktuellen Trainer klingt anders.

