EM-Quali findet in Wetzlar statt

Das Länderspiel ist die erste Partie in der WM-Saison. "Dieses Spiel steht bereits ganz im Zeichen der WM 2019. Dafür werden wir unsere Trainingszeit intensiv nutzen. Wir schauen konsequent auf uns und freuen uns auf das Heimspiel in Wetzlar”, sagt Bundestrainer Christian Prokop.

Karten ab Dienstag erhältlich

Karten für den Auftakt der EM-Qualifikation in der Domstadt sind ab Dienstag, 10. Juli, 12 Uhr in der Geschäftsstelle der HSG Wetzlar erhältlich.

Das letzte Gastspiel in der Rittal Arena fand im Oktober 2016 statt. Uwe Gensheimer und Co. gewannen damals vor ausverkaufter Kulisse gegen Portugal mit 35:24. Die Partie gegen Israel wird das siebte Länderspiel einer Männer-Nationalmannschaft in Wetzlar sein.

Seipp: "Belohnung für Fans"

„Wir danken dem DHB für die Möglichkeit, einmal mehr ein Länderspiel in der Rittal Arena ausrichten zu dürfen. Dies ist, wie bislang immer, eine Auszeichnung für uns und die Sportstadt Wetzlar. Auch sehen wir dieses Länderspiel als große Belohnung für die vielen Handballfans in unserer Region, die Woche für Woche selbst spielen oder zu den Heimspielen der HSG Wetzlar strömen“, sagt Björn Seipp, Geschäftsführer HSG Wetzlar.

Wenige Tage nach dem Spiel in der Rittal Arena reist die DHB-Auswahl in den Kosovo (27./28. Oktober), wo das erste Auswärtsspiel auf dem Programm steht – das erste Länderspiel einer deutschen A-Nationalmannschaft gegen eine kosovarische Auswahl überhaupt.

Nach der Maßnahme im Oktober trifft sich die deutsche Nationalmannschaft Anfang Dezember zu einem Kurz-Lehrgang, ehe Ende Dezember die unmittelbare WM-Vorbereitung beginnt. Das WM-Eröffnungsspiel bestreitet die Prokop-Truppe am Donnerstag, 10. Januar 2019, gegen Südkorea in der Mercedes-Benz Arena in Berlin. (hog)