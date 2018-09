Ein „Volltreffer“ ohne Belohnung

Von Arn Wohlfarth

Stuttgart Auf einmal war er da. Der so lang ersehnte Reflex. Till Klimpke fuhr den rechten Arm raus und hielt den Siebenmeter von Michael Kraus. 88 Sekunden vor Schluss. Es hätte die Parade des Abends werden können – wurde sie aber nicht. Denn der Abpraller landete bei Kraus, dem Spielmacher des TVB Stuttgart, der den Schlussmann der HSG Wetzlar im zweiten Versuch überwand. Es war das 29:28 für die Hausherren, die die Handball-Bundesliga-Begegnung am Donnerstagabend letztlich mit 30:28 (14:9) gewannen. Eine bittere Niederlage für die Gäste, die wegen ihrer tollen Moral wie schon eine Woche zuvor beim 24:25 in Lemgo mindestens einen Punkt verdient gehabt hätten, mit 2:6 Zählern den Blick in der Tabelle aber erst einmal nach unten richten müssen. „Das wird eine Hammersaison“, seufzte Trainer Kai Wandschneider nach dem Schlusspfiff.

15 Minuten waren in der kleinen, aber feinen Scharrena gespielt, da kramte der HSG-Coach schon seinen schlauen DIN-A4-Zettel aus der Hosentasche. Den fertigt er vor jeder Partie an, schreibt Spielzüge und andere Besonderheiten, die ihm bei der Videoanalyse aufgefallen sind, auf. Der frühe Blick auf die Notizen war ein klares Zeichen, dass es nicht lief. Wandschneider suchte eine Lösung, um seine Spieler auf Kurs zu bringen. Im ersten Durchgang passte nämlich nicht viel zusammen. Nach neun Minuten stand es 1:5, wenig später 5:10 (20.). Zum einen gab es anfangs seltsame Schiedsrichter-Entscheidungen, zum anderen unterliefen den Gästen aber auch zu viele Fehler. Selbst als Emil Frend Öfors auf 8:11 verkürzte (26.), brachte das keine Sicherheit. Bis zur Pause gerieten die Grün-Weißen wieder mit fünf Treffern in Rückstand. „Wir haben im ersten Durchgang in der Abwehr hervorragend verteidigt“, freute sich TVB-Trainer Jürgen Schweikardt über die Vorstellung seiner Mannschaft, die in sieben Pflichtspielen noch nie gegen die HSG Wetzlar gewonnen hatte. Zur Pause schien es so, als wäre der erste Triumph in diesem Vergleich für die Bittenfelder nur noch Formsache. Die Lahnstädter wirkten seltsam blutleer. Die Unterstützung untereinander fehlte, die Köpfe waren bei allen Akteuren unten, die Enttäuschung allenthalben sichtbar.

Es spricht aber für diese Mannschaft, wie sie in Durchgang zwei zurückgekommen ist. „Es ist schwer, einen Fünf-Tore-Rückstand hier aufzuholen“, sagte Wandschneider. Doch seiner Truppe gelang das. Der Coach ordnete eine 4:2-Deckung an, die sich zu einer 3:3-Formation verschieben konnte. „Ein Volltreffer, wie ich das selten erlebt hatte“, freute sich Wandschneider über seinen gelungenen taktischen Kniff.

Die Stuttgarter, die sich in den vergangenen Tagen intensiv auf diese Begegnung vorbereitet hatten, gerieten ins Wanken. Ins Nachdenken. Ins Grübeln. Zuletzt hatten sie in ihrer heimischen Arena, die in den Bauch des imposanten Fußball-WM-Stadions gebaut ist, am 17. September 2017 gewonnen. Also fast genau vor einem Jahr. Eine Horrorserie, die „uns vielleicht wieder in den Sinn kam“, wie Schweikardt vermutete.

Die HSG erkämpfte einige Bälle, holte sich Selbstsicherheit und lag beim 19:18 (45.) durch den in der Abwehr als einer der vorgezogenen Akteure bravourös arbeitenden Emil Frend Öfors das erste Mal in dieser Begegnung in Führung. Ein zweites Mal war es neun Minuten später, als der ebenfalls überzeugende Kristian Björnsen das 26:25 erzielte. Ein drittes und letztes Mal lagen die Gäste beim 27:26 durch Nils Torbrügge in Front.

Abwehrumstellung bringt die Wende, doch die Gäste stellen sich phasenweise nicht clever genug an

„Leider hatten wir zu viele Phasen, in denen wir nicht clever genug spielen“, grantelte Wandschneider. In Überzahl nahm sich Torwart Tibor Ivanisevic einen Wurf auf den verwaisten Stuttgarter Kasten und traf nicht (51.). Zuvor leistete sich Olle Forsell Schefvert bei einem überhasteten Vorstoß in Unterzahl einen technischen Fehler (49.). Bei 27:27 versuchte es Frend Öfors mit einem optimistischen Abschluss aus dem Rückraum – TVB-Schlussmann Johannes Bitter, der zwischendurch kaum eine Hand an den Ball bekam, wehrte mit einer Fußabwehr ab (57.). Und zu allem Überfluss hatten die Wetzlarer zu wenig Unterstützung durch ihre Torhüter. Sieben gehaltene Bälle in 60 Minuten – das ist kein guter Wert für Ivanisevic und Till Klimpke. „Hinter unserer Abwehr hätten wir einfach ein paar abgewehrte Würfe mehr gebraucht“, meine Wandschneider. Klimpke hatte seine wichtige Parade. 88 Sekunden vor Schluss. Doch er wurde nicht belohnt. Wie das gesamte HSG-Team nicht, das 48 Stunden nach dem 26:31 gegen den SC Magdeburg alles aus sich herausgeholt hatte. Was Wandschneider wenigstens eine positive Erkenntnis an einem tristen Abend brachte: „Diese Mannschaft hat ein großes Herz.“