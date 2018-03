VON ALEXANDER FISCHER

Ein Traum geht in Erfüllung

FUSSBALL Wetzlarer Cenk Tosun erstmals in der türkischen Nationalmannschaft

Mittelhessen, Rhein-Main-Gebiet, Südostanatolien. Cenk Tosun ist in seinen jungen Jahren schon mächtig viel rumgekommen. Geboren im Wetzlarer Stadtbezirk Niedergirmes, aufgewachsen in Raunheim und groß geworden bei der Frankfurter Eintracht spielt der 22-Jährige inzwischen Fußball nahe der syrischen Grenze. Bei Gaziantepspor Kulübü in der mit 1,34 Millionen Einwohnern nach Istanbul, Ankara, Izmir, Bursa und Adana sechstgrößten Stadt der Türkei.

