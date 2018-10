Eine Halbzeit lang am Coup geschnuppert

Kiel Die HSG Wetzlar ist für eine beherzte erste Halbzeit nicht belohnt worden. Das Handball-Bundesliga-Spiel der Grün-Weißen beim THW Kiel endete mit einer 19:29-Niederlage, nachdem es zur Pause noch 12:12 gestanden hatte. Vor 10285 Zuschauern in der Sparkassen-Arena führte der Außenseiter aus Mittelhessen im ersten Durchgang sogar mit 5:0 und 10:5, ehe sich das Blatt in den zweiten 30 Minuten komplett wendete. Die Fehler der HSG häuften sich, obendrein musste Trainer Kai Wandschneider neben den ohnehin Verletzten während der Partie den Ausfall von Lars Weissgerber verkraften. Der Rechtsaußen zog sich eine Fußverletzung zu und sah letztlich von außen eine Zehn-Tore-Niederlage seiner Mannschaft. Die sich lange bravourös geschlagen hatte, doch alles in allem dem Angriffswirbel des THW nichts mehr entgegenzusetzen hatte. Ausführlicher Bericht folgt.