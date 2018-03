Von Kirsten Ohlwein

Eine für alle, alle für eine

Fußball Konhäuser sichert FSV Hessen Wetzlar drei Punkte

Wetzlar Die 92. Minute läuft. Torfrau Christina Ehl rennt in den Wetzlarer Strafraum. Es gibt Eckstoß für den 1. FC Saarbrücken. Ehl springt in den Ball und holt einen Freistoß aus 17 Metern raus. Auf der Bezirkssportanlage in Büblingshausen herrscht gespenstische Ruhe.

