Eine gefühlte Niederlage

Fußball Verbandsliga Mitte: FC Gießen II – FV Breidenbach 3:3 (0:1)

Gießen Mit 3:0 beim FC Gießen II geführt. Dazu wegen eines Platzverweises mit einem Spieler in Überzahl. Am Ende fährt der FV Breidenbach in der Fußball-Verbandsliga Mitte trotzdem beim 3:3 nur mit einem Punkt nach Hause.

