Einwurf

Ein kleines Rätsel zum Wochenende. Was haben Uli Hoeneß, Roman Bürki und Matthias Georg gemeinsam? Ein Tipp: Es geht nicht um die Vorliebe für gutes Essen. Nein, alle drei nehmen es auch schon mal mit den eigenen Fans auf. Nach dem Bayern-Präsidenten („Eure Scheiß-Stimmung? Da seid ihr doch für verantwortlich und nicht wir!“) und dem BVB-Torwart („Die sollen lieber zu Hause bleiben. „Das sind Leute, die keine Ahnung von Fußball haben“) wandte sich nun auch der Geschäftsführer von Fußball-Regionalligist TSV Steinbach an die eigenen Anhänger. Der Dorfverein spielt im dritten Jahr in Folge in der Regionalliga Südwest, steht dort auf einem guten achten Platz, doch manchen ist das nach der rasanten Entwicklung der vergangenen Jahre wohl nicht genug. „Diejenigen, die am Samstag beim Stande von 4:0 oder 5:0 immer noch lautstark über den ein oder anderen Rückpass geschimpft haben, sollten besser zu Hause und auf der Couch bleiben“, empfahl Georg im Editorial des Stadionmagazins den Nörglern mit Blick auf den 7:0-Kantersieg gegen Röchling Völklingen. Womit er nicht Unrecht hat. Kritik von den Rängen und den treuen Begleitern ist wichtig und berechtig, allerdings sollte sie auch passend sein. Dazu gehört ein Blick auf die Gesamtsituation. Und die besagt nun mal, dass es der einstige Kreisligist mit viel Geld und in rasanter Zeit geschafft hat, sich in der Regionalliga – der vierthöchsten Spielklasse in Deutschland – zu etablieren. Das sollte honoriert werden, Anlässe zu berechtigter Nörgelei wird es sicherlich noch genug geben.

Copyright © mittelhessen.de 2018