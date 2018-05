Von Nico Hartung

Endspiel um den Klassenerhalt für den TV Hüttenberg

HANDBALL TV Hüttenberg vor Alles-oder-nichts-Duell mit dem VfL Gummersbach

Hüttenberg Wenn der TV Hüttenberg am Sonntag (12.30 Uhr) in der Gießener Sporthalle Ost den VfL Gummersbach am vorletzten Spieltag der Handball-Bundesliga empfängt, geht es schlicht und ergreifend um alles.

Copyright © mittelhessen.de 2018