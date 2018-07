Erfolg im ersten Test

„Für das erste Spiel war das sehr gut, sogar besser als ich erwartet habe, auch wenn die Fehlerzahl natürlich zu Beginn noch hoch war. Am Anfang haben wir etwas gebraucht, um in die Partie zu finden“, erklärte TVH-Coach Emir Kurtagic, der sich über einen „guten Eindruck“ der Neuzugänge freute. So führte der Drittligist aus Hanau bis zum 8:5, ehe Hüttenberg dominierte. Nach dem 15:13-Pausenstand erhöhten die Hausherren auf 20:14 und hielten den Vorsprung bis kurz vor Schluss, als die Gäste verkürzten.

Sicko wechselt zu Gornik Zabrze

Einen neuen Verein hat derweil Szymon Sicko gefunden: Der Rückraumspieler, der vergangene Saison für den TVH auflief, wechselt auf Leihbasis vom polnischen Hauptverein KS Kielce zu Ligarivale Gornik Zabrze.

Hüttenberg: Schomburg, Weber – Sklenak (2), Lambrecht (1), Wernig (4/4), Zintel (3/2), Rompf (1), Fernandes (5), Johannsson (2), Klein (2), Mubenzem (3), Hahn (3/2), Lauer (2). (nih)