VON ARNE WOHLFARTH

Ernüchterung bei HSG Wetzlar

HANDBALL 25:30-Niederlage gegen MT Melsungen / "Wir hatten keine Chance"

Selten in seiner fast 19-monatigen Amtszeit wirkte Kai Wandschneider so niedergeschlagen wie am Sonntag nach dem 25:30 (10:13) seiner HSG Wetzlar im Heimspiel gegen die MT Melsungen. "Wir hatten keine Chance", sagte der Trainer der Grün-Weißen, die nach der sechsten Saisonniederlage im achten Spiel vergeblich auf einen Befreiungsschlag im Abstiegskampf der Handball-Bundesliga gehofft hatten.

