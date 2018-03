Von Tim Straßheim

Erst mit 30 soll mit Rudern Schluss sein

RUDERN Wetzlarerin Mareike Adams spricht über den Gewinn der Bronzemedaille bei der WM in Frankreich

WETZLAR Den Montag hat Ruderin Mareike Adams nach ihrer Landung in Frankfurt in ihrer Heimat in Wetzlar verbracht. Mit im Gepäck hatte sie ihre Bronzemedaille, die sie bei der Weltmeisterschaft in Frankreich im Doppelzweier mit Julia Lier (Halle/Saale) gewonnen hatte.

